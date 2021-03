Besnik Hasi staat open voor terugkeer naar België

Hoe zou het nog zijn met Besnik Hasi (49)? De Kosovaars Belg is bezig aan zijn 3de seizoen bij Al Raed in Saoedie-Arabië. Hij won drie keer in zijn laatste 5 matchen en staat tiende in het klassement. Hasi kijkt wel uit voor een terugkeer naar België.

“Een coach die drie jaar bij een Saoedische club blijft: dat is nooit gezien”, zegt hij. “De voorzitter wil me nog langer houden, maar de club botst op zijn sportieve limieten en ik mis mijn familie. In januari wilden we nog Mehdi Carcela halen van Standard. Zijn entourage was akkoord, maar hij wilde een contract van 1,5 jaar en we konden hem maar 5 maanden bieden. We hebben 5de gestaan in het klassement, maar na drie kruisbandblessures op 10 dagen zijn we wat weggezakt. Gelukkig haalden we wel Marko Marin - ex-Anderlecht - die ons iets extra geeft.”

Als het kan keren Hasi en zijn staf - Bernd Thijs, Max de Jong, Jochen De Coene en Steven Vanharen - straks terug naar België. “Ik heb mijn familie niet meer gezien sinds september. Ik sta er voor open en sinds ik hier ben kreeg ik al voorstellen van Cercle, Charleroi en Genk. We zien wel. Ik zit ook niet te wachten tot er in België een trainer moet vertrekken.”