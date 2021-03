Op wereldreis met Beñat San José, trainer met de opvallendste prijzenkast van eerste klasse: “Eupen is als Chili, alleen wat kalmer”

Quizvraagje? Wie is, na Frank Vercauteren, de meest gelauwerde coach werkzaam in de Jupiler Pro League? Tip: het is dezelfde trainer die na Francky Dury en Wouter Vrancken al het langst in het zadel zit. Als buitenlander nota bene. Jawel, Beñat San José (41), de Bask die met Eupen zijn vierde trofee wil pakken. In drie continenten. Kennismaking met een globetrotter.