Wie is Wayne Couzens, de agent die verdacht wordt van de moord op Sarah Everard

Politieagent Wayne Couzens (48) is in verdenking gesteld van de moord en ontvoering van Sarah Everard (33). Engeland zocht meer dan een week lang naar de vermiste vrouw. Vrijdag raakte bekend dat de stoffelijke overschotten die eerder deze week in een bos gevonden werden wel degelijk van de vrouw zijn.

Britse media melden vrijdagavond dat Wayne Couzens, de 48-jarige vader van twee, in verdenking gesteld wordt van de moord en ontvoering van Sarah Everard. De 33-jarige vrouw verdween begin deze maand en werd op 3 maart rond half tien ’s avonds voor het laatst gezien. Haar lichaam werd woensdag in een bos in Kent gevonden.

De politie communiceerde woensdag al dat er een agent aangehouden werd op verdenking van moord. Couzens staat als agent in voor de bewaking van onder meer Downing Street, waar de premier verblijft, het Britse parlement en ambassades. Volgens de politie was de man niet aan het werk op het tijdstip dat de vrouw verdween. De Britse krant The Sun schrijft dat de man er een shift van zes uur opzitten had aan de Amerikaanse ambassade zo’n 90 minuten voor Everard voor het laatst gezien werd vijf kilometer verder.

De 48-jarige werd donderdag naar het ziekenhuis gebracht met een hoofdletsel dat hij opliep terwijl hij in de cel zat. Na verzorging werd hij teruggebracht naar het politiebureau. Zijn vrouw werd ook gearresteerd op verdenking van hulp aan de man. Zij werd op borgtocht vrijgelaten.

Eerder al klacht

Drie dagen voor Everard verdween zou de Londense politie een beschuldiging gekregen hebben aan het adres van Couzens voor exhibitionisme. Hij zou zijn geslachtsdelen getoond hebben aan een vrouw voor een fastfoodrestaurant. Ondanks de klacht bleef de man aan het werk. De politie onderzoekt de klacht nu en bekijkt of zijn collega’s correct gehandeld hebben. Het incident zou gefilmd zijn door bewakingscamera’s en werd ook gerapporteerd door maaltijdbezorgers.

De politie zou verder ook camerabeelden onderzoeken die gemaakt werden door een buscamera die langs de route van Everard reed op de avond dat de vrouw verdween. Een auto gelinkt aan de verdachte zou ook gespot zijn door een dashcam.

De politie gelooft niet dat Everard en Couzens elkaar al kenden voor de vrouw vermoord werd.