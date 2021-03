“Dit was Messi zijn cadeau aan ons, de mensen die tegen beter weten in blijven hopen dat hij ooit nog zal dartelen als voorheen”

Over twintig jaar zullen vaders hun zoon apart nemen, zijn hand vastpakken en zeggen: “Ik zag het afscheidsdoelpunt van Lionel Messi. Niet live, want er mocht niemand in het stadion. We gingen toen nog dood aan een virus in plaats van aan de stijgende zeespiegel. Maar ik zag het, op de televisie. Het voelde toen niet als een afscheid. Zo gaat dat, zoon, met afscheid nemen. Je weet altijd pas veel later dat je iemand voor het laatst hebt gezien.”