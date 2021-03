Openbaar ministerie in Brazilië in beroep tegen opheffing van veroordelingen Lula

Het openbaar ministerie in Brazilië heeft vrijdag beroep aangetekend tegen de opheffing van de veroordelingen van de vroegere president Luiz Inácio Lula da Silva.

Het Hooggerechtshof verklaarde enkele dagen geleden alle vonnissen tegen Lula nietig omdat de toenmalige rechtbank van Curitiba niet bevoegd zou zijn geweest. De ex-president werd daarom niet vrijgesproken van de beschuldigingen, maar de beslissing van het Hooggerechtshof zorgde er wel voor dat de 75-jarige Lula zijn politieke rechten terugkreeg, en dat hij het bij de volgende verkiezingen in 2022 kan opnemen tegen huidig president Jair Bolsonaro.

“Om de procedurele stabiliteit en rechtszekerheid te vrijwaren, moeten de veroordelingen worden gehandhaafd en moet de procedure worden voortgezet”, luidde het vrijdag in een verklaring van het openbaar ministerie.

De populaire linkse politicus Lula was president tussen 2003 en 2011 in Brazilië. Maar in 2018 werd hij veroordeeld tot 12 jaar cel wegens corruptie en witwaspraktijken. Door die veroordeling kon hij niet aan de presidentsverkiezingen deelnemen, hoewel hij in de peilingen voorop lag. De rechts-populistische Bolsonaro won, en de rechter die Lula veroordeelde was tot vorig jaar zijn minister van Justitie. Lula werd in 2019 na 580 dagen in de gevangenis vrijgelaten.