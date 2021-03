Premier van Nieuw-Zeeland: het land heeft de plicht de moslimgemeenschap te steunen

Nieuw-Zeeland heeft de plicht de moslimgemeenschap te steunen. Dat heeft de premier van het land, Jacinda Ardern, zaterdag verklaard tijdens een ceremonie twee jaar na de aanslag op twee moskeeën in Christchurch.

Honderden mensen namen deel aan de herdenking voor de 51 slachtoffers en tientallen gewonden van de aanslag. Een zwaarbewapende schutter opende op 15 maart 2019 het vuur in twee moskeeën.

Ardern pleitte voor “een meer inclusieve natie, een natie die fier is op haar diversiteit en die ze koestert, en die ze indien nodig standvastig verdedigt”. Ardern wordt geprezen voor haar snelle beslissing om strengere controles op vuurwapens in toe voeren in Nieuw-Zeeland.

De ceremonie vond plaats met versterkte veiligheidsmaatregelen. Vorige week pakte de politie in Christchurch een 27-jarige man op voor het uiten van doodsbedreigingen tegen dezelfde twee moskeeën.

De dader van de aanslag, Brenton Tarrant, werd vorig jaar veroordeeld tot een levenslange celstraf zonder mogelijkheid om voorwaardelijk vrij te komen. Het was de eerste keer dat die straf werd uitgesproken in Nieuw-Zeeland.

