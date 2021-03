Vrouw aangevallen door haai in Australië

In het Australische Merimbula, 430 kilometer ten zuiden van Sydney, is zaterdag een vrouw aangevallen door een haai. Dat heeft de lokale reddingsdienst gemeld. Ongeveer 20 kilometer strand blijft 24 uur dicht.

De vrouw van in de zestig werd gebeten in heup en dij toen ze rond 7 uur ‘s ochtends aan het zwemmen was. Getuigen zagen vinnen en een groot dier, zo citeerde het Australische nieuwsagentschap AAP de hulpdienst. De vrouw liep verschillende verwondingen op.

Er waren vorig jaar opvallend veel fatale aanvallen door haaien in Australië. Het was zelfs het dodelijkste jaar sinds 1934. Er waren vorig jaar acht incidenten met dodelijke afloop, terwijl de laatste decennia gemiddeld één dodelijk slachtoffer per jaar werd geregistreerd.

LEES OOK. Lovende review van badpak waarin vrouw beet van haai overleefde gaat viraal: “Badpak ongeschonden”