Acht doden bij explosie bomauto in Afghanistan

Bij de explosie van een bomauto in de West-Afghaanse provincie Herat zijn minstens acht mensen om het leven gekomen. Ook zijn 54 anderen gewond geraakt.

Volgens een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken gebeurde de explosie dichtbij een politiekantoor in de provinciehoofdstad, in de nacht van vrijdag op zaterdag. De explosie beschadigde zeker veertien gebouwen.

Van de gewonden verkeren zeker vijf mensen in een kritieke toestand. De woordvoerder houdt de taliban verantwoordelijk voor de aanslag, hoewel geen enkele groep tot dusver de verantwoordelijkheid opeiste.

Het geweld flakkert weer op in het land, ondanks de vredesgesprekken tussen talibanstrijders en de Afghaanse regering. Meer dan 100.000 burgers zijn gedood of gewond geraakt in het conflict sinds 2009, volgens cijfers van de Verenigde Naties van vorig jaar.

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE