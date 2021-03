Duitse ambassade vraagt toegang tot opgesloten DPA-journalist in Myanmar

De Duitse ambassade in Myanmar heeft de autoriteiten opgeroepen te verzekeren dat een opgepakte Poolse journalist van het Duitse nieuwsagentschap DPA een “eerlijke en humane behandeling” krijgt. De ambassade wil consulaire toegang tot de Pool, in naam van de Poolse ambassade in het Thaise Bangkok.

“De ambassade heeft, ook in naam van de Poolse ambassade in Bangkok, formeel de Myanmarese zijde verzocht informatie te geven over de exacte verblijfplaats van de opgepakte Poolse burger, om onmiddellijke consulaire toegang tot hem toe te staan en om schriftelijke informatie te verstrekken over de reden van zijn aanhouding en aanklachten”, aldus de ambassade.

Geslagen en gewond

De Poolse journalist Robert Bociaga is donderdag opgepakt door de ordediensten in Taunggyi, in het centrum van Myanmar. De journalist zou zijn geslagen en gewond geraakt bij zijn arrestatie, aldus een verslaggever van Khit Thit Media op Facebook.

Op foto’s is te zien hoe de journalist is omringd door een tiental mannen in uniformen en hoe hij zijn handen beschermend omhoog houdt. “Zoals elke gedetineerde heeft hij recht op wettelijke vertegenwoordiging, en als een buitenlandse gedetineerde, op consulaire bescherming”, klinkt het nog. De Duitse ambassade vertegenwoordigt de consulaire belangen van Poolse burgers in Myanmar.

Veel Myanmarese journalisten zijn de afgelopen weken al opgepakt, en enkele dagen geleden trok het nieuwe militaire regime de licenties in van verschillende belangrijke mediabedrijven. Van buitenlanders werd lang gedacht dat zij veilig waren. Een Japanse journalist werd in februari opgepakt, maar snel weer vrijgelaten.

