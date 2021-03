Topbedrijven wilden Penninckx al weg bij KV Mechelen, nu dringt ook Telenet aan op vertrek

De juridische problemen van gewezen voorzitter Dieter Penninckx blijven KV Mechelen als een molensteen om de nek hangen. Nu dreigt ook shirtsponsor Telenet ermee de relatie met de club te herzien als Penninckx zijn aandelen in de club niet verkoopt. Dat meldt zakenkrant De Tijd.

De gevallen zakenman wil er echter een juridische strijd van maken en is niet zinnens om zijn aandelen binnen de club - goed voor meer dan zeventig procent - zomaar van de hand te doen. En dat zorgt voor spanningen achter de schermen van de club. Penninckx is weliswaar geen lid meer van de Raad van Bestuur maar blijft door zijn aandelen een belangrijke factor binnen het Mechelse huishouden.

Enkele grote sponsors lieten al eerder hun ongenoegen hieromtrent blijken, nu wil ook Telenet zijn cont(r)act met de Mechelse voetbalclub herzien. Iedereen wil Penninckx weg omdat hij in verdenking is gesteld voor onder meer valsheid in geschrifte. Dat nu ook Telenet acties aankondigt, is tekenend. Telenet is niet enkel shirtsponsor maar investeert ook stevig in de jeugdwerking én accommodaties van de club.