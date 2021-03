Een jaar geleden ging het helemaal mis in Italië, nu gaat het niet veel beter en gaat het lands (deels) opnieuw op slot

Verschillende delen van Italië gaan opnieuw op slot nu er gewaarschuwd wordt voor een nieuwe golf van het coronavirus. Want met meer dan 26.000 gevallen op één dag, dreigt de situatie opnieuw te escaleren in het land waar exact een jaar geleden de ziekenhuizen overspoeld werden door Covid-patiënten.

Het lijkt wel alsof we terug in de tijd keren, toen Italië een jaar geleden helemaal op slot ging met de eerste nationale lockdown. Het hele land ging op slot om de verspreiding van het virus in te dammen. Intussen telt Italië al meer dan 100.000 sterfgevallen, het op één na hoogste cijfers van Europa na het Verenigd Koninkrijk.

Maar het ziet ernaar uit dat het opnieuw de slechte kant opgaat in Italië en dus moeten niet-essentiële winkels, restaurants en scholen vanaf maandag in verschillende delen van het land opnieuw de deuren sluiten uit vrees voor een nieuwe golf. Want Sinds de voorbije week dalen de coronacijfers niet meer. De besmettingen schieten zelfs de hoogte in met gisteren zelfs 26.790 nieuwe gevallen. De nieuwe regels gelden ook voor de twee dichtbevolkte regio’s Rome en milaan.

Harde lockdown met Pasen

Bewoners moeten thuis blijven en mogen hun woning enkel nog verlaten om naar het werk of naar de dokter te gaan. Inwoners mogen niet meer van de ene naar de andere regio trekken en gezinnen mogen maximaal twee bezoekers ontvangen. Die extra beperkingen zouden al zeker tot de Paasvakantie moeten duren. En tijdens het Paasweekend zal zelfs het hele land een rode zone worden.

“Ik ben me ervan bewust dat de huidige beperkingen gevolgen zullen hebben voor het onderwijs van uw kinderen, de economie en voor de geestelijke gezondheid”, zei de Italiaanse eerste minister Mario Draghi. “Maar ze zijn nodig om een verslechtering van de situatie te voorkomen, waar nog strengere maatregelen voor nodig zullen zijn.”

In de meeste regio’s in Italië zijn “de ziekenhuizen en vooral de intensieve zorgen afdelingen al overbelast”, waarschuwde de gezondheidsdenktank eerder deze week al meldt AFP. Enkel in Sardinië ligt de besmettingsgraad nog redelijk laag. In totaal raakten in Italië al bijna 3,2 miljoen mensen besmet met Covid-19.