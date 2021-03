Toplui van bedrijf achter Sky ECC in verdenking gesteld

De CEO en een medewerker van Sky Global, het bedrijf achter Sky ECC, zijn in Amerika in verdenking gesteld. Ze worden ervan beschuldigd wetens en willens criminele organisaties te hebben geholpen.

Een federale ‘grand jury’ in de Verenigde Staten van Amerika heeft vrijdag een aanklacht ingediend tegen de CEO van Sky Global, Jean-François Eap. Ook een voormalige hoofdverdeler van toestellen van Sky Global, Thomas Herdman, werd aangeklaagd. Ze worden verdacht van inbreuken op de RICO-wet, een wet die in het leven werd geroepen om criminele organisaties zoals de maffia aan te pakken. Tegen de twee verdachten, die in Canada wonen, werd een aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Concreet denkt justitie in Amerika dat Eap en Herdman door het verdelen van toestellen met Sky ECC wetens en willens criminele organisaties en drugsbendes hebben geholpen om zich aan de controle van politiediensten te onttrekken. Zo stelt de aanklacht dat Sky Global haar toestellen specifiek ontwikkelde om te voorkomen dat de communicatie tussen criminelen gemonitord kon worden. “Sky Global heeft de afgelopen jaren, langer dan een decennium, honderden miljoenen dollars winst gemaakt door de activiteiten van criminele organisaties te vergemakkelijken en hen te beschermen tegen de politie”, luidt de aanklacht.

Levenslang

De Amerikaanse autoriteiten stellen zelfs dat het de bedoeling van Sky Global was ‘om de drugshandel en het witwassen van drugsgeld te vergemakkelijken door het ontwikkelen van een communicatiesysteem’. “De aanklacht tegen de CEO en hoofdverdeler is een enorme klap voor de internationale criminaliteit”, zegt Suzanne Turner, van de FBI in San Diego.

Nadat in België en Nederland de gebruikers van de onkraakbaar gewaande technologie van Sky gekortwiekt werden door de grote politieactie van de afgelopen week, is het nu dus het bedrijf zelf dat aangepakt wordt. Voor de feiten waarvan CEO Eap en verdeler Herdman worden aangeklaagd riskeren ze in Amerika levenslange gevangenisstraffen.

“Het wereldwijde netwerk is aan het kraken”, reageerde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zaterdag al via Twitter.

Er zijn minstens 70.000 Sky Global-toestellen in gebruik wereld, aldus nog het persbericht van de aanklager.