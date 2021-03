AstraZeneca kondigt nieuwe vertragingen aan bij levering aan Europa

De leveringen van het coronavaccin van AstraZeneca aan de Europese Unie lopen nieuwe vertragingen op. Dat heeft het bedrijf zaterdag aangekondigd. Als reden wordt gewezen op exportbeperkingen.

“AstraZeneca betreurt een vermindering van de levering van vaccins tegen COVID-19 aan te kondigen aan de Europese Unie, ondanks het niet-aflatende werk om de bevoorrading te versnellen”, aldus een woordvoerder.

Door productieproblemen had het Brits-Zweedse bedrijf al beslist gebruik te maken van productiesites buiten de EU voor leveringen aan de Europese lidstaten. “Helaas, exportbeperkingen verminderen de leveringen in het eerste trimester” en “waarschijnlijk” ook in het tweede, klinkt het.

AstraZeneca heeft als doel 100 miljoen doses te leveren in het eerste semester: 30 miljoen in het eerste trimester en 70 miljoen in het tweede.

De Europese Commissie rekent op een versnelling in de leveringen in het tweede trimester. De Commissie had veel kritiek gekregen over de traagheid van de leveringen en de vertragingen van AstraZeneca. Iets meer dan een week geleden blokkeerde Italië - met goedkeuring van Europa - nog een levering van 250.000 vaccins die bestemd waren voor Australië.

LEES OOK. Italië en Europa blokkeren levering van 250.000 vaccins aan Australië: “Toont aan dat Europa veel vroeger haar tanden had moeten tonen”

De vaccinleveringen kunnen oplopen tot een gemiddelde van 100 miljoen doses per maand tussen april en juni, met alle vaccins samen. De Europese Commissie wil dat tegen het einde van de zomer 70 procent van de Europeanen gevaccineerd is.

AstraZeneca had eind januari aangekondigd slechts 40 miljoen doses te kunnen leveren aan de EU in het eerste trimester, in plaats van de 120 miljoen die aanvankelijk waren beloofd. Het bedrijf wees op productieproblemen in een Belgische fabriek: de site van Seneffe in Henegouwen.