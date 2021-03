Kwart van coronapatiënten heeft na genezing nog last van symptomen

Dertig procent heeft twee tot vier maanden na een bevestigde Covid-besmetting nog minstens één symptoom, na vier tot zes maanden gaat het om 23 procent. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. En het zijn vooral de jonge mensen die er last van hebben.

Zelfs na de genezing blijven heel wat mensen nog steeds last hebben van corona. Daar wordt de voorbije maanden ook telkens naar gevraagd bij de Grote Coronastudie. Na een analyse van die enquêtes blijkt dat 23 procent van de deelnemers aangeeft vier tot zes maanden later nog steeds symptomen te hebben.

Hoewel de enquête slechts een deel van de bevolking bereikt, is die volgens onderzoeker Koen Pepermans wel representatief. “We zien hetzelfde in de literatuur en in andere onderzoeken. In Californië en Groot-Brittannië, waar ze daar ook onderzoek naar doen, wezen ze al op die 20 procent. Waardoor we kunnen concluderen dat het hier ook representatief is voor de bevolking”, legt Pepermans uit.

Jonger dan 65 jaar

Opvallend is ook dat die blijvende symptomen vooral worden opgemerkt bij mensen onder de 65 jaar. “Die mensen zijn dan niet per se zieker geweest, maar toch zien we bij die grote groep blijvende symptomen. Hierdoor blijft het dus belangrijk, zoals de WHO eerder al aangaf, om te blijven inzetten op het ‘long covid’ verhaal.”

De algemene vermoeidheid werd het vaakst aangeduid in het lijstje van klachten en symptomen. Heel wat mensen merken een gebrek aan energie op. Op de tweede plaats staan de concentratiestoornissen en op de derde en vierde plaats staan kortademig en hoofdpijn. “Ook spierpijn en blijvend reukverlies werd vaak aangeklikt.”

Blijvend

Het fenomeen is volgens viroloog Marc Van Ranst niet nieuw. Hij benadrukt dat het ook iets is dat we bij andere virussen zien. “We zien dat ook bij het Epstein-barrvirus waarbij je een aantal maanden nadien nog steeds te maken hebt met post virale vermoeidheid. En we weten ook van griepinfecties dat het maanden kan duren voor je echt honderd procent van je vermogen terug hebt”, zegt hij.

Volgens de viroloog zullen de symptomen bij de meeste mensen geleidelijk aan verbeteren, maar bij sommigen kunnen die symptomen ook blijvend zijn. Hoe lang mensen last kunnen blijven hebben van symptomen na een coronabesmetting is nog niet duidelijk. Aangezien de onderzoeken rond symptomen na een besmetting later op gang zijn gekomen - ergens voor de zomer - zijn er nog geen resultaten over het effect van covid op een langere periode dan zes maanden. “Maar de onderzoeken blijven nu doorlopen en daar zullen we dan weer nieuwe informatie uit kunnen halen”, zegt Van Ranst nog.