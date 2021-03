Vlaams Belang distantieert zich van “platte bewoordingen” van oud-scenarist Jef Elbers

Vlaams Belang distantieert zich van de “misplaatste uitspraken over holebi’s” van Jef Elbers, de oud-scenarist die de partij heeft voorgedragen voor de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Dat zegt Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens.

De Standaard bracht een aantal uitspraken van Elbers onder de aandacht. Een gaypride vindt hij “echt vies”. En ook: “Voor mij mag iedereen zijn seksualiteit beleven zoals hij wil, daar heb ik geen probleem mee. Maar men moet dat niet voorstellen als de normale seksualiteit”.

Over de zaak rond Bart De Pauw haalde Elbers uit naar de vrouwen die de tv-maker beschuldigden: “Ik zou ze bij de VRT niet te eten willen geven, al die canapeuses, die per vaginam hun plaatsje behaald hebben en daarna in de soep spuwen.”

Vlaams parlementslid Chris Janssens zegt in een reactie dat Elbers werd voorgedragen “omwille van zijn professionele expertise als scenarioschrijver van onder meer ‘Merlina’, ‘Postbus X’ en ‘Interflix’, en niet voor zijn misplaatste uitspraken over holebi’s”.

Janssens zegt dat Elbers enkel uit eigen naam spreekt “en dus absoluut niet namens het Vlaams Belang”. “Ook Jef Elbers mag gebruik maken van zijn vrijheid van meningsuiting - zelfs als die shockeert - maar wij distantiëren ons met klem van zijn platte bewoordingen”, luidt het.

Gevraagd of de kandidatuur van Elbers heroverwogen wordt, reageert Janssens dat volgens zijn informatie de procedure is afgerond. Zal de partij dan om zijn ontslag vragen? “Jef Elbers zou de eer aan zichzelf kunnen houden”, dixit Janssens.