Twee gevallen van bloedstolsels die mogelijk bijwerking van AstraZeneca-vaccin zijn

In ons land zijn er twee gevallen van bloedstolsels vastgesteld als mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin. Dat laat het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) weten.

Enkele landen, waaronder Denemarken, Oostenrijk en IJsland, halen het AstraZeneca-vaccin tijdelijk uit roulatie, nadat enkele mensen bloedklonters kregen na hun vaccinatie. Gisteren zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dat er nog geen gevallen van bloedklonters gemeld waren in ons land. Maar vandaag, zaterdag, laat zijn kabinet weten dat er intussen twee meldingen zijn bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen (FAGG). ‘Dit betekent nog niet dat eer een oorzakelijk verband is’, verklaart het kabinet van de minister. ‘Het is een veilig en doeltreffend vaccin voor alle personen vanaf 18 jaar’, zegt de woordvoerder van de minister tegen de Franstalige krant Le Soir.

Ons land zal de inentingen met het AstraZeneca-vaccin niet stopzetten. Volgens Vandenbroucke is er geen enkele reden om de vaccinatiestrategie aan te passen. ‘Elke dag heb je helaas mensen die getroffen worden door trombose. Het gaat over tientallen mensen elke week. Er is dus geen verband met het vaccin’, reageerde Vandenbroucke zaterdag op Radio 1. Ook Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, begrijpt de beslissing van de landen die het stopzetten niet. ‘We zijn met alle experten samengekomen en hebben alle data naast elkaar gelegd en het AstraZeneca-vaccin blijkt gewoon een héél degelijk en betrouwbaar vaccin te zijn.’

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) was er snel bij om te benadrukken dat er geen enkele aanwijzing is dat de vaccinatie oorzaak is van de bloedklonters: het aantal meldingen ligt bij gevaccineerden niet hoger dan bij de rest van de bevolking. Het EMA start een onderzoek.