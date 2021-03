Dertig jongeren feesten met drank en lachgas in vakantiewoning in Jabbeke

Jabbeke - De politie heeft vrijdagnacht een lockdownfeestje met 30 aanwezigen stilgelegd in een vakantiewoning in Jabbeke. In de woning werden ook meer dan 1.000 ampullen met lachgas in beslag genomen. En ook in Torhout moest de politie ingrijpen. Daar had de zaakvoerder van een bedrijf een familiefeest met acht personen georganiseerd.

De politie kreeg vrijdagnacht rond 3 uur een melding van een feestje in vakantiewoning Het Duins Genot in de Duinenweg in Jabbeke. En dat bleek allerminst gelogen. De agenten haastten zich namelijk ter plaatse en zagen het een grote groep jongeren er aan het dansen was. Sommigen waren ook in het zwembad aan het zwemmen. Toen ze de politie opmerkten, probeerden sommige feestvierders weg te vluchten.

(lees verder onder de foto)

Foto: tlg

Lachgas

De politie kon uiteindelijk dertig mensen aantreffen en identificeren. Het ging om jongeren uit Wallonië en Noord-Frankrijk. Allemaal tieners en prille twintigers. Zij waren duidelijk van plan om er een stevig feestje van te maken. Want in de woning vonden de agenten ook meer dan 1.000 ampullen met lachgas. Die werden allemaal in beslag genomen.

Een 19-jarige jongeman was duidelijk dronken en gedroeg zich weerspannig tegenover de politie. Hij werd dan ook bestuurlijk aangehouden en moest in de cel overnachten. “We hebben in totaal 30 processen-verbaal opgesteld. Daarvoor zetten we zelf drie ploegen in en kregen we nog bijstand van drie ploegen van andere politiezones”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele. De jongeren zullen zich dus wellicht aan een fikse boete of zelfs een dagvaarding in de politierechtbank mogen verwachten.

(lees verder onder de foto)

Foto: tlg

Ook in Torhout

Het was een drukke nacht voor de agenten van de zone Kouter. Want ook in Torhout moesten ze een lockdownfeestje stilleggen. De zaakvoerder van een bedrijf in de Oude Gentweg had er namelijk een bar in zijn zaak geïnstalleerd. Toen de politie toekwam, hoorden ze muziek vanuit een bijgebouw komen. Binnen werd gedronken en gedanst. De ramen waren met folie afgeplakt om alles aan het zicht te onttrekken. Binnen in het gebouw trof de politie vier mannen en vier vrouwen - allemaal tussen 22 en 34 jaar oud aan. Geen van hen droeg een mondmasker. Ook tegen hen werden acht processen-verbaal opgemaakt.