Vanhaezebrouck rekent tegen Club Brugge op juiste mentaliteit bij AA Gent: “Zo’n slap optreden wil ik niet meer terugzien”

AA Gent maakt zich nog maar eens op voor een rechtstreeks duel met aartsvijand Club Brugge. Nadat eind februari blauw-zwart getroffen werd door een fikse corona-uitbraak, kijkt Hein Vanhaezebrouck opnieuw met veel goesting uit naar de komst van de autoritaire koploper op maandag. Maar toch blijft de Gentse coach bijzonder nuchter: “Als Club Brugge op zijn best is, dan zijn er weinig teams tegen hen opgewassen.”

De hard bevochten thuiszege tegen Oostende heeft de Gentse spelersgroep een extra dosis zuurstof en vertrouwen opgeleverd. Maar Hein Vanhaezebrouck weet als geen ander wat er nodig is om maandag een goed resultaat neer te zetten tegen Club Brugge. In zijn trainersloopbaan ontmoette hij al 38 keer blauw-zwart en dat leverde vijftien zeges en zeven puntendelingen op.

“Niet zo slecht hé”, grinnikt HVH wanneer deze statistieken worden opgesomd. “Toch zeker omdat er toch ook heel wat duels met Kortrijk, toch een eerder kleine club, bij zitten.”

“Anderzijds speel ik ook graag tegen de andere topclubs. Maar inderdaad: net als bij Kortrijk, leverden de duels tegen Brugge met AA Gent en Anderlecht ook regelmatig punten op. Dat is toeval zeker”, bleef Vanhaezebrouck toch wat op de vlakte. Reken echter maar dat hij maar wat graag opnieuw de drie punten thuis zou houden tegen het team van Philippe Clement. “Vrijdagavond heb ik hun partij tegen Charleroi alvast heel aandachtig bekeken.”

“Heb echt wel het gevoel dat we er klaar voor zijn”

Die confrontatie met de Zebra’s maakte een einde aan de Brugse zegereeks maar Vanhaezebrouck nuanceert het effect van dat gelijkspel: “Tegen Oostende toonden we de juiste drive. Dan kun je het iedereen lastig maken maar Brugge heeft toch net iets meer individuele kwaliteiten en ze konden het vrijdagavond ook vroeger afgemaakt hebben. Als ze een kloof van twee goals hebben, is het moeilijk om nog terug te keren. Maar als de kloof maar één goal blijft, is er altijd nog iets mogelijk.”

“Als Club Brugge op zijn best zijn en hun kansen afmaken, dan zijn er weinig teams in België tegen hen opgewassen”, stelt Vanhaezebrouck. “Maar als er - bijvoorbeeld zoals nu door de naweeën van corona - bij hen enkele jongens net niet top zijn of als het wat tegenzit, dan zijn er zeker mogelijkheden. Zoals we ook toonden in Brugge. Ik heb nu net als vorige keer echt wel het gevoel dat we er klaar voor zijn. Want je moet zelf in de eerste plaats ook gewoon goed zijn. Anders maak je tegen hen geen schijn van kans.”

De zege tegen Oostende gaf de Gentse burger alvast wat verse moed maar Vanhaezebrouck legt de lat voor zijn team duidelijk hoger: “Onze match van Oostende was een goede voorbereiding voor maandag maar eigenlijk was het ook vooral een goede reactie van de groep. Oostende is anderzijds natuurlijk Brugge niet. Ach, weet je: na die lamentabele tweede helft tegen Eupen hadden we uiteraard nood aan een goede reactie. Hopelijk keren die zaken nu tot het einde van dit seizoen niet meer terug, dat slap optreden wil ik niet meer terugzien.”

Vadis twijfelachtig

Voor de partij tegen Brugge kan Vanhaezebrouck evenwel nog steeds geen beroep doen op jongens zoals Marreh en Ngadeu die al een poosje out zijn: “Ngadeu heeft de hele week redelijk goed meegetraind. Hij deed alles mee en werkte op vrijdag zelfs ook nog een stuk individueel. Hij evolueert goed, hopelijk blijft het de goede richting uitgaan. Qua mentaliteit zit het ook goed met hem. Maar maandag komt te vroeg voor hem en Marreh. Vadis trainde deze week dan wel enkele keren mee maar het zal afhangen van die laatste dagen of hij er bij kan zijn maandag.”