Torhout - De storm heeft zaterdagmiddag een ravage aangericht in Torhout. De daken van vijf woningen in één rij werden weggeblazen. Gelukkig vielen er geen gewonden.

De schade die de felle rukwinden zaterdag veroorzaakten in Torhout is aanzienlijk. Bij vijf woningen in de Kanariestraat werden de daken gewoon weggeblazen. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar gelukkig raakte niemand gewond.