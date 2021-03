Premier De Croo roept op tot verdraagzaamheid na dood David: “Iedereen in ons land is uniek”

Beveren-Waas - Naar aanleiding van het geweld tegen LGBTI+-personen, organiseerde het Oost-Vlaamse Regenbooghuis Casa Rosa zaterdag in Beveren een actie om op te roepen voor verdraagzaamheid en verbondenheid. Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) riep op tot verdraagzaamheid: “Iedereen in ons land is uniek”.

Op de Grote Markt in Beveren verzamelden zich zaterdag kleine groepjes mensen naar aanleiding van de moord op de homoseksuele vorige week. Op de markt werden enkele korte en verbindende speeches gegeven en zorgde ‘Kids With Buns’ voor een muzikale tussenspel. “We zijn gewoon mensen die op mensen verliefd worden”, klonk het even duidelijk als eenvoudig. “Liefde is liefde en iedereen moet gewoon zichzelf zijn. We hopen op meer daadkracht.”

Foto: BELGA

Kunstenares Fleur Pierets riep op om de grote opmars tegen haat een halt toe te roepen. “Dit mogen we niet laten gebeuren. Premier Alexander De Croo, ik kijk in uw ogen! We moeten dit samen doen”.

Die laatste liet het zich geen twee keer zeggen. “Deze week heeft heel veel losgemaakt, heel veel verhalen van schrik en verhalen van discriminatie”, klonk het. Hij verwees ook naar de regenboogvlag die deze week overal in het land wapperde. “Deze vlag is het symbool dat wij dit niet kunnen aanvaarden.”

Foto: BELGA

Toen de premier deze week naar de Wetstraat liep, zag hij deze vlag overal in het straatbeeld. “Deze vlag hing overal en is een krachtig signaal. Ze wijst haat met de vinger en dat wij dit niet tolereren. Vrijheid! De regels moeten gevolgd worden. En dit is waarom ik hier sta. Iedereen in ons land is uniek! Geen tolerantie tegenover intolerantie”. De premier besloot dan ook een niet te mis te verstane boodschap. “Iedereen heeft lief wie hij wil liefhebben”.

LEES OOK. Agressie wegens geaardheid is geen uitzondering, 3 jonge mannen getuigen over gaybashing: “Het is nu 7 jaar geleden, maar de angst is er nog steeds”