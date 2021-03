Rellen in Luik na aanval op agent: jongeren plunderen winkels en bekogelen politiecommissariaat met kasseien

Een grote groep jongeren heeft zaterdagnamiddag een spoor van vernieling getrokken door het centrum van Luik. Na een aanval op een politieagent bij een niet toegelaten ‘Black Lives Matter’-betoging ontspoorde het geweld helemaal: verschillende winkels werden geplunderd, een politiecommissariaat werd bekogeld met kasseien. Twee agenten raakten gewond.

Een motard van de Luikse politie was zaterdag in de vroege namiddag het doelwit van een groepje jongeren. “Het ging om jongeren die naar de Place Saint-Lambert waren gekomen om er te betogen”, aldus politiewoordvoerder Jadranka Lozina bij RTL. De agent in kwestie werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, er bestaat geen duidelijkheid over zijn toestand.

Het 200-tal jongeren splitste zich vervolgens op in kleinere groepjes, plunderde enkele winkels waaronder een McDonald’s-restaurant, en vandaliseerde een wagen. “Het was duidelijk hun bedoeling om vernielingen aan te richten”, aldus Lozina. De politie kwam massaal ter plaatse, onder andere met een waterkanon.

De jongeren richtten zich vervolgens op een politiecommissariaat in het centrum van de stad, en de daar geparkeerde politievoertuigen. Die werden rond 16 uur met stenen bekogeld. Of zoals een journalist van RTL ter plaatse het beschrijft: “De kasseien vliegen je om de oren”. Een tweede agent raakte gewond aan de Galeries Saint-Lambert.

Rond 16.30 uur was de sfeer nog steeds grimmig. De politie is massaal aanwezig aan de Place Saint-Lambert, waar een vijftigtal jongeren zich heeft verzameld aan de haltes van de TEC-bussen. De Luikse politie vraagt mensen om niet naar het centrum van de stad te komen. “En wie zich al in het centrum bevindt, wordt gevraagd naar huis te gaan”, aldus Lozina. De Luikse burgemeester stuurde de plaatselijke handelaars ook een bericht via BE-alert, om hen te vragen de winkels te sluiten.