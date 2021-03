Na president Trump is er nu ook .. boeddha Trump

Wie denkt aan het boeddhisme en de Boeddha, innerlijke rust en een positieve levenshouding, legt misschien niet meteen de link met Donald Trump. En toch is er nu een standbeeld van de ‘Trump boeddha’ te koop op een Chinese website.

De mediterende Trump is een ontwerp van Hong Jinshi, een meubelontwerper. Intussen staat er ook een kopie van op verschillende Chinese websites, waaronder een exemplaar dat maar liefst 4 meter groot is. Het porseleinen beeld werd gemaakt als grap: “Ik vond het sterke contrast tussen mediteren en zijn persoonlijkheid grappig. Het lijkt wel alsof Trump alles heeft losgelaten.”

Wie ook graag Trump op zijn buffetkast wilt hebben staan, haalt z’n portefeuille best al boven. De “Betweter-boeddha” staat te koop voor zo’n 600 Amerikaanse dollar. Eén koper is alvast enthousiast: “Ik ben van plan ‘m in mijn badkamer te zetten. Hij ziet er zo vredig uit hier.”