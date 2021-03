Zaha maakt opvallend statement over Black Lives Matter: ploegmaat van Benteke en Batshuayi weigert nog te knielen

Crystal Palace-aanvaller Wilfried Zaha heeft zaterdag niet geknield voor de aftrap van het Premier League-duel tegen West Bromwich Albion. De ploegmaat van Christian Benteke en Michy Batshuayi stelt de banalisering van het gebaar ter ondersteuning van Black Lives Matter aan de kaak.

De Ivoriaanse international liet zich al herhaaldelijk ontvallen dat de symbolische waarde van het gebaar verdwenen is. Zaterdag voegde hij de daad bij het woord en bleef hij voor de match rechtop staan toen iedereen op het veld knielde. Zaha stond na een blessure voor het eerst sinds begin februari in de basis.

“Voor mij lijkt het dat het knielen gewoon een deel van de routine voor de wedstrijd is geworden”, verklaart Zaha op de sociale media. “Het maakt niet echt uit of we nu knielen of staan, sommigen onder ons blijven beledigingen ontvangen. Ik weet dat er achter de schermen bij de Premier League en andere autoriteiten hard gewerkt wordt om zaken te veranderen. En dat respecteer ik. Ik respecteer ook mijn ploegmaats en spelers bij andere clubs die blijven knielen. Als samenleving vind ik dat we een betere vorming in scholen zouden moeten aanmoedigen, en sociale mediabedrijven zouden harder moeten optreden tegen online beschimpingen - en niet alleen bij voetballers. Ik wil nu gewoon focussen op voetbal en ervan genieten dat ik opnieuw op het veld sta.”