LGBTQI+-gemeenschap houdt eerbetoon voor David Polfliet aan Brusselse Beurs: “We nog kunnen nog steeds sterven als we ‘anders’ liefhebben”

Brussel - Aan de Brusselse Beurs hebben zaterdagnamiddag zowat 100 mensen verzameld voor de actie ‘Stand up for LGBTI+ lives’, aldus de politie Brussel-Elsene. De optocht was in het leven geroepen na de moord op David Polfliet afgelopen week in Beveren, die een homofoob karakter zou hebben.

De LGBTQI+-gemeenschap werd, op initiatief van Casa Rosa, het regenbooghuis van Oost-Vlaanderen, opgeroepen om vandaag op straat te komen in Beveren en overal in België. De verenigingen die deel uitmaken van het RainbowHouse Brussels organiseerden daarom zaterdag een bijeenkomst aan de Beurs, in het hartje van Brussel en de holebiwijk. De optocht was bedoeld om hulde te brengen aan David Polfliet en steun te betuigen aan zijn dierbaren en de holebigemeenschap.

Veel regenboogvlaggen kleurden de demonstratie, net als spandoeken met “liefde is liefde”. Ook Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, was aanwezig. “Voor mij is het essentieel om aanwezig te zijn, omdat het essentieel is wat de LGBTQI+-gemeenschap aan me te zeggen heeft.”

Er werden onder meer toespraken gehouden, naar muziek geluisterd en gedichten voorgedragen. Er was ook een minuut stilte, gevolgd door een minuut lawaai. “Bijna 10 jaar geleden, op de avond van 22 april, werd Ihsane Jarfi in Luik slachtoffer van een homofobe moord die ons allemaal van streek maakte. We wilden graag geloven dat zo’n gewelddadige gebeurtenis niet meer moest gebeuren in een land als het onze”, aldus Ghyslaine El Moutaani, covoorzitter van RainBowHouse Brussels. “Het is duidelijk dat we nog steeds kunnen sterven als we ‘anders’ liefhebben.”

Foto: Patrick De Roo

