Moord op jonge vrouw, tactloze oproep van politie en verboden wake beroeren gemoederen in Groot-Brittannië: “Vrouwen zijn het probleem niet”

De moord op een jonge vrouw beroert dezer dagen de gemoederen in Groot-Brittannië. Niet alleen omdat Sarah Everard vermoedelijk om het leven werd gebracht door een politieagent, maar ook omdat Britse vrouwen de zaak aangrijpen om massaal te getuigen over de angst die ze voelen als ze alleen op straat lopen.

Sarah Everard (33) vertrok vorige woensdag (3 maart) omstreeks 9 uur ’s avonds bij een vriend voor een wandeling van 50 minuten naar haar eigen woning in Brixton, een wijk in Zuid-Londen. Tijdens die wandeling belde ze nog een kwartier met haar vriend, en werd ze nog driemaal gefilmd door bewakingscamera’s. Maar de vrouw zou nooit thuis aankomen. Het was haar vriend die een dag later alarm sloeg, en haar verdwijning bij de politie meldde.

Een grote zoekactie werd op poten gezet, met duikteams die vijvers in de buurt onderzochten. Zonder resultaat. Het lichaam van Everard werd afgelopen woensdag levenloos aangetroffen in een bosje in Ashford, een vijftigtal kilometer verder in het district Kent. Het lichaam was verpakt in een zogenaamde big bag, onder meer gebruikt in de bouwsector. Het stoffelijk overschot moest zelfs geïdentificeerd worden aan de hand van haar tanden.

Foto: REUTERS

Er werd al snel een verdachte opgepakt: Wayne Couzens (48), een man die sinds twee jaar aan de slag was bij de Londense Metropolitan Police, waar hij instond voor de bewaking van diplomatieke gebouwen. Hij verscheen zaterdag voor het eerst voor een rechter, die zijn arrestatie bevestigde. Hij wordt beschuldigd van ontvoering en moord, en moet dinsdag opnieuw voor de rechtbank verschijnen.

Maatschappelijke beroering

De zaak brengt heel wat emoties teweeg in Groot-Brittannië. Onder de hashtag #SarahEverard getuigen vrouwen op sociale media massaal over hoe ze bang zijn om ’s avonds alleen naar huis te gaan, of hoe mannen hen seksueel intimideren of geweld aandoen. “Als ik ’s avonds laat alleen over straat loop en ik hoor voetstappen van een man achter me, dan steek ik zelfs na al deze jaren automatisch de weg over”, schreef parlementslid Diane Abbott bijvoorbeeld.

Foto: AFP

Ook de oproep van de Britse politie dat vrouwen ’s avonds beter niet alleen konden buitengaan, oogstte heel wat kritiek. “Het is niet normaal dat vrouwen hun gedrag moeten aanpassen voor hun veiligheid: vrouwen zijn het probleem niet”, zei activiste Anna Birley.

Zij wilde zaterdag ook een wake houden voor Everard in Londen, maar die werd afgelast. De initiatiefnemers van ‘Reclaim these Streets’ kregen namelijk te horen dat – door de geldende coronamaatregelen in het land – “elk van ons een boete van 10.000 pond (11.650 euro, nvdr.) riskeert als de manifestatie doorgaat”. Ook in andere delen van het land werden soortgelijke wakes om die reden geannuleerd. In de plaats komen er online wakes en donaties. Tegen zaterdagmiddag was al meer dan 100.000 pond ingezameld.