Bijna alle deelnemers aan bijeenkomst van oppositie in Rusland opgepakt: “De repressiemachine ontwikkelt een eigen leven”

Russische politiediensten hebben zowat alle deelnemers van een oppositiebijeenkomst opgepakt. Het gaat om zowat 200 mensen, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tijdens de twee dagen durende bijeenkomst zouden oppositiepolitici elkaar kunnen leren kennen, in aanloop naar de parlementsverkiezingen dit najaar. Maar een half uur na de start werd het evenement al beëindigd door de politie. Prominente politici en activisten zoals Vladimir Kara-Moerza, Ilja Jasjin en Aleksej Pivovarov zijn onder de gearresteerden. Sommigen onder hen lieten al weten na enkele uren vrijgelaten te zijn. Kara-Moerza had het na afloop over een “Russische repressiemachine” die een eigen leven ontwikkelt.

De politie liet later weten dat een organisatie die “in Rusland niet gewild is” betrokken was bij het evenement. Mogelijk is dat een verwijzing naar ‘Open Russia’ van Michail Chodorkovski. Daarnaast zouden de coronaregels niet gerespecteerd worden. Onafhankelijke media wijzen erop dat het evenement werd georganiseerd door de zogeheten ‘Verenigde Democraten’, die niet verboden zijn.