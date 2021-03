16-jarige Moukoko en flaterende doelman bezorgen Borussia Dortmund de zege tegen Hertha Berlijn

Op de 25e speeldag in de Bundesliga heeft Borussia Dortmund zaterdag met 2-0 gewonnen van Hertha Berlijn. Julian Brandt maakte het openingsdoelpunt (56.) , met dank aan een flaterende doelman. Beloftevolle spits Youssoufa Moukoko verdubbelde de score in de extra tijd (91.)

Thorgan Hazard stond in de basis bij Borussia Dortmund, in de 71e minuut mocht hij gaan rusten voor Giovanni Reyna. In dezelfde minuut kwam die andere Rode Duivel Thomas Meunier, Mateu Morey vervangen. Axel Witsel ligt lange tijd in de lappenmand bij de Duitsers. Bij Herta BSC kwam Dodi Lukebakio in de 59 minuut de Nederlander Deyovaisio Zeefuik aflossen. De ploegmaat van de geblesseerde Rode Duivel Derrick Boyata, kon het verschil niet maken. Bij de Berliners kreeg Vladimir Darida rood (80.)

Bekijk hier de doelpunten:

?? | Een vreemd schot van Julian Brandt, maar de reactie van doelman Rune Jarstein was even bizar! ??#BVBBSC pic.twitter.com/p45Q8eqtI5 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 13, 2021

?? | De 16-jarige Youssoufa Moukoko scoort nu al zijn derde doelpunt in de Bundesliga! ?? #BVBBSC pic.twitter.com/3X4ZeJAJLe — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 13, 2021

In de stand komt Dortmund op een vijfde plaats met 42 punten, Hertha staat met 21 punten op de 15e plaats onderaan, net niet op een degradatieplaats.