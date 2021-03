Duitse politie lost 9 jaar oude (!) inbraak op dankzij half opgegeten worst

De Duitse politie heeft een negen jaar oude inbraak op opvallende wijze opgelost. De doorbraak kwam er namelijk nadat DNA dat werd teruggevonden op een half opgegeten worst, kon worden gelinkt aan een man die in Frankrijk werd opgepakt voor een ander misdrijf.

Volgens de politie in het stadje Schwelm, tussen Düsseldorf en Dortmund, was de worst in kwestie eigendom van het slachtoffer, maar had de dief tijdens de inbraak in maart 2012 een hongertje gestild met een snelle hap. Het is niet duidelijk om wat voor worst het ging, volgens de politie ging het om “de harde soort”.

Het op de worst teruggevonden DNA werd opgeslagen in een databank. Tot voor kort zonder resultaat, tot de Duitse speurders onlangs door hun Franse collega’s op de hoogte werden gebracht van een match: een 30-jarige Albanees die betrokken was een geweldpleging.

De kans dat de verdachte nog veroordeeld wordt voor de inbraak lijkt echter onbestaande: de zaak is al verjaard.