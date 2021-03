Tientallen brandweerinterventies door harde wind in Brussel en Waals-Brabant, 67 oproepen in zuid-Limburg

De Brusselse brandweer heeft zaterdag 47 interventies uitgevoerd vanwege de harde wind die gepaard ging met regen en hagel. Dat meldt woordvoerder Walter Derieuw. Een persoon raakte lichtgewond, nadat ze geraakt werd door een wegwaaiende tent in Laken. Ook in Waals-Brabant waren er enkele tientallen interventies.

In Brussel waren er onder meer oproepen voor ontwortelde bomen en weggewaaide voorwerpen. Om 17.30 uur waren nog twee interventies aan de gang. De wind is intussen wel gaan liggen en de weergerelateerde oproepen bij de brandweer zijn stilgevallen.

In de provincie Waals-Brabant kwamen er zaterdag zowat 87 noodoproepen binnen bij de centrale in Nijvel. De brandweer moest onder meer uitrukken voor omvallende bomen en takken en elektriciteitskabels op de wegen. Op bepaalde plaatsen vlogen ook dakpannen weg en dreigde een gebouw in te storten. Ook een koe die vastzat onder een boom moest worden bevrijd.

67 oproepen voor stormschade in Zuid-West Limburg

Het zuiden van de provincie Limburg kreeg zaterdagnamiddag dan weer af te rekenen gekregen met hevige rukwinden die her en der schade veroorzaakten. In Hoeselt waaiden dakpannen weg. In Rijkhoven (Bilzen) viel er samen met de felle wind hagel uit de lucht. Dat zorgde voor gladde wegen. In de Gasthuisbosdreef in Tongeren viel de elektriciteit uit, omdat een omgewaaide boom op de bovengrondse elektriciteitsleiding terecht was gekomen. De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg ontving zaterdag 67 oproepen voor interventies naar aanleiding van het stormweer.

“Vrijdag waren er dubbel zoveel oproepen. Zaterdag telden we 33 oproepen voor het verzagen van bomen en takken. Er waren zes meldingen inzake wateroverlast. In Herk-De-Stad ging de helft van een plat dak waaien. Aan het Sint-Trudoziekenhuis ging een tent, die dienst deed als triagepunt, voor de helft de lucht in. Aan De Motten in Tongeren ging ook een tent aan het vaccinatiecentrum waaien. De brandweer heeft ter versteviging zandzakken aangebracht”, zegt Gretel Kerkhofs, communicatieverantwoordelijk van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg.