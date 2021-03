Britten woest over cover van Charlie Hebdo: “Schandelijk, misselijkmakend, fascistisch racisme”

Het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo ligt zwaar onder vuur in het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding is een cartoon waarop te zien is hoe koningin Elizabeth knielt in de nek van Meghan Markle, een niet zo subtiele verwijzing naar de dood van de Amerikaan George Floyd.

De cartoon in kwestie siert de cover van het nieuwste nummer van Charlie Hebdo. Onder de titel “Waarom Meghan Buckingham verliet” is te zien hoe een grijnzende koningin Elizabeth haar knie in de nek van Meghan Markle plant, wat haar de verzuchting “Omdat ik niet meer kon ademen” ontlokt. Een directe verwijzing naar de laatste woorden van George Floyd, de man die vorig jaar om het leven kwam toen een politieagent negen minuten lang zijn knie op de nek van de zwarte Amerikaan hield bij diens arrestatie in Minneapolis. Die zaak leidde rechtstreeks tot de wereldwijde ‘Black Lives Matter’-protesten.

De cover wordt over het Kanaal omschreven als “ronduit schokkend”, als zou Charlie Hebdo de dood van Floyd gebruiken om meer te verkopen. “Dit is fout op elk niveau”, schreef Halima Begum, CEO van de antiracisme-denktank Runnymede Trust op Twitter. “Dit daagt niet uit, laat niemand lachen, of doet niet nadenken over racisme. Het kleineert die kwesties.”

“Een zwak en slecht doordacht antwoord van Charlie Hebdo dat de zaken alleen maar erger maakt”,klinkt het ook bij de vzw Windrush Anchor. “Dit soort simplistische satire heeft geen plaats in de strijd tegen racisme. Ronduit verschrikkelijk en treurig.”

“Schandelijk, misselijkmakend, fascistisch racisme”, bestempelden de Black and Asian Lawyers For Justice de cover dan weer. “Charlie Hebdo profiteert van de pijn van George Floyd voor winst.”