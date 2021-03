Longarts snoeihard voor Belgische politici: “Elke patiënt die nu nog sterft, is omdat ons vaccinatiebeleid gefaald heeft”

“Elke patiënt die nu overlijdt, is er één te veel omdat het vaccinatiebeleid gefaald heeft.” Het zijn harde woorden van longarts Philippe Meersseman (UZ Leuven), die zich bij VRT NWS erg kritisch toont voor de manier waarop de Belgische overheid de vaccinatiecampagne aanpakt. “We wisten al in april dat een vaccin het enige was wat ons uit de miserie zou halen. Je zou verwachten dat iemand tegen de zomer dan een plan klaar heeft”, klink het bijtend.

“Voor mij en voor veel zorgverleners is dit heel frustrerend”, zegt Meersseman over de start van de vaccinatiecampagne. “Wij zijn toch al een jaar heel hard aan het werken, dag en nacht. Een paar weken geleden hoor je dan dat ‘de kinderziektes er eindelijk uit zijn’. We weten eigenlijk al sinds april vorig jaar dat een vaccin het enige is wat ons uit de miserie zou helpen. Je zou verwachten dat er op dat moment iemand is die een plan opstelt tegen de zomer. En dat dat onmiddellijk kan starten zodra er een vaccin is, of dat nu januari of februari is. Dat dat vaccin onmiddellijk gegeven kan worden en dat er geen kinderziektes waren. Dat kan in mijn ogen niet zo moeilijk zijn.”

Maar volgens Meersseman hebben onze politici daarin “absoluut” gefaald. “Het had sneller gekund en sneller gemoeten. Elke patiënt die nu sterft, is er volgens mij één te veel omdat het vaccinatiebeleid gefaald heeft. Het is geen rocket science, je moet een vaccin toedienen en de patiënt opvolgen. Je moet kiezen welke patiënten in welke volgorde er gevaccineerd wordt. De bevolking is in een jaar tijd niet veranderd. De politiek moet verder in de toekomst leren kijken, anticiperen op problemen, problemen niet pas oplossen als ze zich stellen. Dat had in deze situatie gekund.”