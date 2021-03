Big Brother kijkt mee: bijna alle Vlaamse centrumsteden houden bevolking in de gaten met alsmaar meer camera’s

In Antwerpen is ophef ontstaan nu blijkt dat de veiligheidscamera’s in de joodse wijk gebruikt worden om overtredingen tegen de coronamaatregelen op te speuren. Niet alleen in Antwerpen blijven er overigens ­veiligheidscamera’s bijkomen, ook in de andere twaalf Vlaamse centrumsteden neemt de surveillance toe, mede dankzij het virus.