Nieuwe en betere ‘superspuitjes’ halen nog meer dosissen uit een flesje, en dat is niet het enige goede nieuws van het vaccinatiefront

AstraZeneca zal de komende maanden 2 miljoen vaccins minder leveren dan beloofd aan ons land, een nieuwe domper voor de vaccinatiecampagne. Klein lichtpuntje in al dat slechte nieuws: door een lading nieuwe, secuurdere spuiten halen we vanaf nu zeven dosissen Pfizer uit een flesje in plaats van zes en twaalf dosissen AstraZeneca in plaats van tien.