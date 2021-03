Dolgedraaide man schiet zestal keer naar politieagenten in Millen

Millen / Riemst - Een dolgedraaide man heeft zaterdagavond in het Limburgse Millen bij Riemst een zestal schoten gelost naar politiemensen en een politievoertuig. De kogelinslagen in het politievoertuig zijn duidelijk zichtbaar. Gelukkig raakte niemand gewond. Bij de man waren blijkbaar de stoppen doorgeslagen.

De feiten speelden zich af aan een hoekhuis van de Kattestraat met de Trinellestraat in Millen. De echtgenote van de man, die zich niet meer veilig voelde thuis, was rond 20.30 uur de straat opgerend. Toen de politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt ter plaatse kwam, schoot de bewoner met een vuurwapen in de richting van de politie.

De politieagenten konden de schutter uiteindelijk overmeesteren en in de boeien slaan. De politie zelf moest geen schot lossen. De schutter is naar het politiecommissariaat overgebracht, waar hij, indien mogelijk, zaterdagavond of zondag verhoord zal worden.

Voor zonechef Dirk Claes kwam het telefoontje over schoten naar zijn politiemensen zaterdag heftig binnen. Zondag is het elf jaar geleden dat collega Eddy Strijckers tijdens een interventie in Bilzen door een voortvluchtige moordenaar doodgeschoten werd.

Aan het hoekhuis is een veiligheidszone ingesteld om de sporen te vrijwaren. Zaterdagavond rond 21.45 uur waren al de mensen van de technische en wetenschappelijke politie van de federale politie ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek. Er zal ook nog een ballistisch deskundige naar Millen afzakken.