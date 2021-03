Marco Borsato openhartig over zelfmoordgedachten in eerste interview na scheiding: “Misschien stap ik er wel uit, zo diep zat ik”

Marco Borsato (54) heeft de stilte doorbroken na zijn felbesproken echtscheiding van echtgenote Leontien. De Nederlandse zanger was openhartig over de zelfmoordgedachten die hem plaagden. “Misschien stap ik er wel uit, zo diep zat ik’’, zei Borsato.

Borsato doorbrak de mediastilte – die hij al ruim een jaar aanhield – zaterdagavond met een televisie-interview in het programma van de populaire tv-ster Linda De Mol. “Ik wil één keer mijn verhaal doen”, klonk het daar. “Omdat ik duidelijk wil maken dat ik niet wegloop van de dingen die ik heb gedaan.” En dat verhaal is niet fraai: Borsato kondigde begin 2020 na 22 jaar huwelijk de scheiding van zijn vrouw Leontine Ruiters aan, na enkele buitenechtelijke affaires. Hij kampte met een zware burn-out.



Het ging zelfs zo slecht met de zanger dat hij zelfmoordgedachten koesterde, bekende hij. “Ik heb mij heel slecht gevoeld, er zijn weinig mensen die dat weten. Ik heb een half jaar lang onder een dekentje gelegen bij mijn moeder thuis. Ik kon niet meer, ik heb heel zwarte gedachten gehad. Misschien stap ik er wel uit, zo diep zat ik’’, zei Borsato. Met de hulp van zijn moeder en zijn beste vriend Peter kwam Borsato er weer bovenop. Of zoals hij het zelf omschreef: “Ik zit weer in het groen”.

Borsato betuigde ook zijn spijt over de verschillende affaires die hij had. Naar eigen zeggen waren die een gevolg van de stress die veroorzaakt werd door het faillissement van zijn bedrijf in 2009. “Wij gaan allebei anders om met stress en problemen. Ik ben iemand die naar voren vlucht, zijn mouwen opstroopt en gaat vechten. En zij heeft de neiging zich te sluiten”, klonk het. “Toen kwam de ontrouw om de hoek kijken. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt, en daarvoor betaal ik nu de prijs. Ik heb er ongelooflijk veel spijt van.’’ Die spijt betuigde Borsato in december ook in een lange brief aan zijn ex-vrouw, waarin hij naar eigen zeggen de volle verantwoordelijkheid voor zijn daden nam.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813, of op www.zelfmoord1813.be.