Dan toch honderden mensen op verboden wake voor vermoorde vrouw in Londen: duw- en trekwerk, fluitconcerten voor politie

In een park in het zuiden van Londen zijn zaterdag honderden mensen samengekomen om de jonge vrouw te gedenken die onlangs dood werd teruggevonden. Sarah Everard werd vermoedelijk door een politieman ontvoerd en vermoord. Het voorval zorgde in heel het land voor verontwaardigde reacties en protest tegen het geweld jegens vrouwen.

Sarah Everard verdween op 3 maart, toen ze onderweg was van een appartement van een vriend naar huis in Zuid-Londen. Haar lichaam werd woensdag aangetroffen in een bosje in de buurt van Kent. Dinsdag werd een verdachte opgepakt voor de moord: de 48-jarige Wayne Couzens, een agent bij de Londense Metropolitan Police.

De zaak brengt heel wat emoties teweeg in het Verenigd Koninkrijk. Vrouwen getuigen op sociale media massaal over hoe ze bang zijn om ’s avonds alleen naar huis te gaan, of hoe mannen hen seksueel intimideren of geweld aandoen.

Een wake moest dat signaal kracht bijzetten, maar die werd verboden door de politie omwille van de geldende coronamaatregelen. Toch daagden zaterdag honderden mensen op. Pogingen van de politie om de bijeenkomst te ontbinden, stuitten op luid verzet en fluitconcerten.

