Sheffield United neemt afscheid van trainer Wilder

Sheffield United heeft afscheid genomen van trainer Chris Wilder. De rode lantaarn van de Premier League meldt dat dat “in goed overleg” is gebeurd.

Sheffield United moet ernstig vrezen voor degradatie. Het heeft uit 28 wedstrijden nog maar 14 punten gesprokkeld en het gat met Fulham, dat op de veilige 17e plek staat, bedraagt 12 punten.

“Het is een bijzondere reis geweest die ik nooit zal vergeten. Ik was blij dat ik de kans kreeg in 2016 en ben trots op het succes dat we hebben behaald, waaronder twee promoties en een hoogste Premier League-klassering ooit”, aldus de 53-jarige Wilder, die sinds 2016 werkzaam was in Sheffield. Onder zijn leiding keerde de club vanuit League One, het derde niveau, terug naar de hoogste klasse.

Vorig jaar eindigde Sheffield knap als negende en deed het lang mee in de strijd om Europees voetbal.

Zondag wacht Sheffield een uitwedstrijd tegen Leicester City.