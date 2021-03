Eupen baalt na nerveuze start en bekeruitschakeling: “Bijna telt niet”

Standard heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van de Beker van België. Een doelpunt van Selim Amallah (66.) volstond voor een nipte 0-1 zege in de halve finale tegen Eupen. De Oostkantonners baalden achteraf.

Knowledge Musona miste de grootste kans voor Eupen. Alleen voor doel knalde hij keihard op de lat. “Ik ben enorm ontgoocheld. Vooral omdat ik dé kans laat liggen om ons op voorsprong te brengen. Het scheelde weinig of die bal was nog via de lat over de lijn gegaan. Ik had bijna gescoord, maar bijna telt niet. Ik heb geen excuus voor die kans te missen. Ik moet hieruit leren en blijven verbeteren. Zij scoren, wij niet. Dat is het enige verschil tussen de twee ploegen vandaag.”

Doelman Theo Defourny zag hoe zijn ploeg voor rust niet in zijn normale spel kwam. “Onze eerste helft was niet goed. Hoe dat kwam? Misschien wel door de spanning. Veel van onze spelers hebben nog nooit in deze situatie gestaan. Ik zag schrik om dingen verkeerd te doen. We speelden niet bevrijd zoals we normaal doen. Na de rust liep het beter. Op het einde was er nog die fase waarin de VAR beslist om niet in te grijpen, maar daar mogen we ons niet achter verstoppen. We mogen ook niet te ontgoocheld zijn. We hebben een mooi parcours afgelegd in de beker. Daar mogen we fier op zijn.”

Benat San José: “We blijven achter met een sad feeling”

Coach Benat San José droomde van zijn eerste finale in Europa maar zal nog minstens een seizoen moeten wachten. “We blijven achter met een sad feeling. We hadden de kans om deze wedstrijd te winnen. Wie het eerst scoorde, ging deze wedstrijd winnen. Dan is het spijtig dat we onze beste kans op de lat schieten. Voor de rust moesten we de wedstrijd ondergaan, maar in de tweede helft hadden we de controle en waren er mogelijkheden om Standard pijn te doen. Tot Amallah de wedstrijd beslist met een amazing goal. Toch ben ik trots op mijn spelers. In de blessuretijd dachten we nog aanspraak te maken op een strafschop maar de VAR heeft er anders over beslist. Tot de laatste seconde zijn we blijven strijden voor een finaleplaats.”