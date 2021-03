Duizenden manifestanten protesteren in Montréal tegen coronamaatregelen

In het Canadese Montréal hebben zaterdagnamiddag duizenden manifestanten geprotesteerd tegen de coronabeperkingen in Québec. Met de “mars van de opstandelingen” willen de deelnemers zich verzetten tegen de drastische gezondheidsmaatregelen die door de regering van Québec werden genomen in een poging om de verspreiding van het coronavirus in de provincie in te dijken.

Sinds begin januari geldt in Québec onder andere een avondklok, wat op provinciaal vlak sinds de Spaanse griep een eeuw geleden ongezien is in Canada.

De betoging verliep zonder grote incidenten, al werden sommige deelnemers die weigerden om een mondmasker te dragen wel geverbaliseerd. Verschillende mensen werden ook opgepakt, meldt een politiewoordvoerder. “Er liepen vooral gezinnen met kinderen mee, maar er waren ook enkele groepjes die de confrontatie zochten met de politie”, aldus woordvoerder Manuel Couture.

Québec is goed voor ongeveer een derde van het totale aantal besmettingen in Canada - tot hiertoe al zo’n 900.000 - en voor bijna de helft van de 22.000 doden.

Foto: AP