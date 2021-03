VS doet extra inspanning om niet-begeleide kinderen op te vangen aan zuidgrens

De Amerikaanse regering heeft het Federal Emergency Management Agency (FEMA) gemobiliseerd om niet-begeleide kinderen aan de grens met Mexico te helpen opvangen en onderdak te bieden. De VS wordt geconfronteerd met recordaantallen migranten aan de zuidgrens.

Het aantal kinderen dat probeert de grens over te steken is sinds april 2020 gevoelig gestegen als gevolg van aanhoudend geweld, natuurrampen, voedselonzekerheid en armoede in verschillende Midden-Amerikaanse landen. Dit jaar alleen al zouden er al 29.792 niet-begeleide kinderen zijn aangetroffen aan de zuidgrens van de VS. De federale overheid werkt de klok rond om om niet-begeleide kinderen opvang te bieden in afwachting van hun immigratiezaak, aldus het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

“Ik ben dankbaar voor het uitzonderlijke talent en het reactievermogen van het FEMA-team”, klinkt het bij Alejandro Mayorkas, minister van Binnenlandse Veiligheid. “Ik ben ook ongelofelijk trots op de agenten van de grenspolitie, die constant in moeilijke omstandigheden werken en voor kinderen zorgen die tijdelijk onder hun hoede vallen. Maar de grenspost is geen plaats voor een kind.”

In tegenstelling tot zijn voorganger Donald Trump, is de regering van Joe Biden niet van plan niet-begeleide minderjarigen terug te sturen omwille van humanitaire redenen.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS