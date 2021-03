Kate Middleton komt vermoorde Sarah herdenken: “Ze herinnert zich hoe het voelde om ’s nachts door Londen te lopen”

Kate Middleton is zaterdag narcissen komen brengen op de herdenkingsplek voor Sarah Everard (33) die eerder deze week dood is teruggevonden In Clapham ten zuiden van Londen.

De hertogin van Cambridge bracht een bezoek aan Claphan Common op zaterdagmiddag om Sarah Everard te herdenken. Bij de muziekkiosk waar al tientallen bloemen lagen, legde Kate een boeket narcissen neer en bleef ze even staan. “Ze wilde haar respect betuigen aan de familie en aan Sarah. Ze herinnert zich hoe het was om ’s nachts door Londen te lopen voor ze trouwde met de prins”, klinkt het bij het Paleis volgens Sky News. Het bezoek werd niet van tevoren aangekondigd. Het onverwachte bezoek vond plaats nadat de geplande wake voor Sarah geannuleerd was omdat het niet coronaproof kon plaatsvinden.

Toch kwamen in het park honderden mensen samen om de jonge vrouw te herdenken. Pogingen van de politie om de bijeenkomst te ontbinden, stuitten op luid verzet en fluitconcerten. Uiteindelijk kwam het tot opstootjes tussen de agenten en enkele deelnemers aan de wake. Op videobeelden en foto’s op sociale media is te zien hoe de politie manifestanten in bedwang houdt en in de boeien slaat.