“Spookparlement” van Myanmar dringt aan om protesten verder te zetten

Politieke tegenstanders van de militaire junta in Myanmar, gegroepeerd in een “spookparlement”, blijven aandringen om de protesten “met onoverwinnelijkheid” aan te houden. Meteen na de militaire staatsgreep op 1 februari kwam de bevolking massaal op straat. Aanvankelijk gebeurde dat nog relatief kalm, maar de protesten winnen al enige tijd aan kracht.

De interim-voorzitter van het schaduwparlement riep op tot de voortzetting van het protest tegen de “onrechtvaardige dictatuur” van de junta. “Dit is het donkerste moment van onze natie, maar het licht van de dageraad is nabij”, aldus Mahn Win Khaing Than, lid van de Nationale Liga voor Democratie (NLD), in een video. “Dit is ook het moment waarop onze burgers worden getest om te zien hoe we deze donkere tijden kunnen doorstaan”, klinkt het verder nog.

Sinds de putsch van het leger begin februari zijn er in het Zuidoost-Aziatische land dagelijks massale protesten tegen de militaire junta. De betogers eisen de vrijlating van de opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi en de herinstallatie van de verkozen regering. Vrijdagavond vielen bij die protesten opnieuw elf doden, in totaal kwamen er al meer dan 60 mensen om het leven bij de protesten, die hard worden neergeslaan door het leger.

