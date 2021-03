Timmermans erkent fouten van de EU bij bestellen vaccins

De Europese Unie heeft fouten gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Dat geeft vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie toe in het Duitse dagblad Der Tagesspiegel. In de huidige situatie moet je ervoor zorgen dat “heel Europa vaccins krijgt”, verklaarde de PvdA’er.

“Het klopt dat er fouten zijn gemaakt bij het bestellen van de vaccins, zowel in Brussel alsook in de lidstaten”, aldus Timmermans, die na afloop van de pandemie de balans wil opmaken. “Dan kunnen we zien wat we verkeerd en wat we goed hebben gedaan.” Wel is hij van mening dat een Europese aanpak ook in het voordeel is van de rijkere lidstaten.

De Europese Commissie wordt sterk bekritiseerd vanwege haar aarzelende optreden en strategische fouten bij de inkoop van vaccins. Daarnaast is er ook onvrede bij een aantal lidstaten over de verdeling van de vaccins.

Inmiddels zijn door Brussel zeker 1,4 miljard doses van de reeds in de EU toegelaten vaccins besteld. Dat zou meer dan genoeg moeten zijn voor de ongeveer 450 miljoen Europeanen.

