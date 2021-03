Peeters zet drones in om aantal verkeersdoden te verminderen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) finaliseert een innovatief plan - MIA oftewel “Mobiliteit Innovatief Aanpakken” - dat voor een drastische daling van het aantal verkeersdoden moet zorgen. Onder meer drones zullen ingezet worden om rijgedrag te bestuderen. Dat staat te lezen in De Zondag.

“We willen onderzoeken hoe bestuurders zich aan bepaalde verkeerspunten gedragen. Dat moet voorkomen dat er nieuwe gevaarlijke punten ontstaan, de zogenaamde zwarte punten.”

Een eerste proeftuin gaat halfweg april van start, in Limburg (vervoerregio Limburg). Een tweede volgt even later in West-Vlaanderen (vervoerregio Midwest). Problemen op vlak van privacy ziet de minister niet onmiddellijk. “wie in de wagen zit, of wat u daarin doet, dat boeit ons niet. We willen het gedrag onderzoeken van bestuurders in bepaalde situaties. Dat zal ongevallen voorkomen.”