Opvallend: fans Schalke 04 starten petitie voor terugkeer cult-coach

Fans van de Duitse rode lantaarn Schalke 04 hebben een onlinepetitie opgestart voor de terugkeer van Ralf Rangnick naar de club. Op minder dan 24 uur tijd werd de petitie al meer dan 23.000 keer ondertekend.

In de Duitse media circuleren er al een tijdje geruchten omtrent een terugkeer van Rangnick naar het noodlijdende Schalke, dat op een troosteloze laatste plaats staat in de Bundesliga en dit seizoen een vogel voor de kat lijkt in de strijd tegen de degradatie.

De intussen 62-jarige Rangnick was eerder al in 2004-2005 en 2011 voor de club uit Gelsenkirchen aan de slag. Nadien werd zijn naam aan de Rode Duivels en RSC Anderlecht gelinkt, maar Rangnick koos voor RB Salzburg en RB Leipzig. Die laatste club loodste hij vanuit de Regionalliga naar de Champions League. (belga)