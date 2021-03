Londense politie verdedigt zich na kritiek op manier waarop ze optrad tijdens wake voor vermoorde Sarah: “Wij werden in die positie gezet”

De Londense politie heeft gereageerd op de felle kritiek die ontstaan is na de wake voor de vermoorde Sarah Everard (33). Honderden sympathisanten, waaronder zelfs Kate Middleton, kwam de jonge vrouw gedenken in een park in zuid Londen, maar ’s avonds trad de politie hardhandig op bij een poging de wake te ontbinden. “De politie werd in een positie gedwongen waar handhaving noodzakelijk was”, klinkt het.

Op sociale media doen foto’s de ronde waarop te zien is hoe de politie manifestanten in bedwang houdt en in de boeien slaat nadat honderden mensen zich verzameld hadden om Sarah Everard te herdenken. De wake was eigenlijk verbode omwille van de coronamaatregelen waardoor de politie de bijeenkomst probeerde te ontbinden.

Op een van de foto’s is Patsy Stevenson te zien terwijl zij op de grond ligt en in de boeien wordt geslagen. “Ik werd door de politie gearresteerd omdat ik daar gewoon stond. Ik deed niets en ze gooiden me gewoon op de grond”, vertelde ze aan Couterfire. “Toen ik dan in de wagen zat zeiden ze dat ze gewoon mijn naam nodig hadden en ze me dan zouden laten gaan met een boete. Dan zie ik er het punt niet in om mij zo aan te pakken.” De vrouw heeft intussen ook opgeroepen om maandag te gaan protesteren voor het parlementsgebouw.

ABC: Footage captures police detaining women as they gathered in London to hold a vigil for Sarah Everard, a 33-year-old woman who was found dead days after she disappeared while walking home from a friend's apartment. https://t.co/Bt6BEYCzsB pic.twitter.com/2sdRhQURqJ — Rameek Sims (@rameeksims) March 14, 2021

Felle kritiek

De hardhandigheid van de politie kreeg vanuit verschillende hoeken kritiek. “De taferelen in Clapham van deze avond zijn erg verontrustend”, twitterde Labour-leider Keir Starmer. “Ik deel hun woede en frustratie over de manier waarop dit is aangepakt. Dit was geen goede ordehandhavingsmethode”, voegde hij er nog aan toe. Minister van Binnenlands Zaken Priti Patel liet inmiddels weten aan de Londense politie om een “volledig rapport” te hebben gevraagd. “Sommige beelden van de wake die online circuleren zijn schokkend. Ik heb de Metropolitan Police gevraagd om een volledig rapport van wat er is gebeurd”, schreef ze op Twitter.

De liberaal-democratische leider Sir Ed Davey riep zelfs commissaris Cressida Dick op om af te treden vanwege de “uiterst schandelijke” scènes. In een tweet zei hij dat ze “het vertrouwen van de miljoenen vrouwen in Londen is verloren”.

Cressida Dick has lost the confidence of the millions of women in London and should resign.



The scenes this evening of the policing of the Clapham Common vigil in memory of Sarah Everard are utterly disgraceful and shame the Metropolitan Police. pic.twitter.com/ObXOm41s7W — Ed Davey MP 🔶🇪🇺 (@EdwardJDavey) March 13, 2021

Politie reageert op de beelden

De Assistent-commissaris Helen Ball heeft gereageerd op de kritiek door een reactie de wereld in te sturen waarin ze aangeeft dat de politie haar verantwoordelijkheid heeft genomen en het ingrijpen zaterdag nodig was. Ze wees erop dat honderden mensen dicht op elkaar stonden, waardoor een groot risico ontstond op het verspreiden van het coronavirus. “Herhaaldelijk hebben we de aanwezigen gevraagd om de wetten na te leven en te vertrekken. Jammer genoeg begon een kleine minderheid tegen de agenten te scanderen, te duwen en met spullen te gooien.”

“De politie moet optreden voor de veiligheid van de mensen, dit is hun verantwoordelijkheid. Maar de reden waarom ik jullie nu aanspreek, is omdat we aanvaarden dat de handelingen van onze agenten in vraag worden gesteld. We wilden absoluut niet in een positie geplaatst worden waarin het nodig was om de orde op die manier te handhaven. Maar we werden in deze positie geplaatst vanwege de noodzaak om de veiligheid van de mensen te beschermen. Net als voor elke gebeurtenis, gaan we deze controleren en gaan we bekijken hoe we er lessen uit kunnen trekken”, klinkt het nog.

Vermoord omdat ze alleen op straat liep

Sarah Everard verdween op 3 maart, toen ze in Zuid-Londen onderweg was van een appartement van een vriend naar huis. Haar lichaam werd woensdag aangetroffen in een zogenaamde big bag, onder meer gebruikt in de bouw, in een bosje in de buurt van Kent. Vrijdag werd haar lichaam formeel geïdentificeerd. De hoofdverdachte, de 48-jarige Wayne Couzens, sloot zich in 2018 aan bij de Met Police. Hij stond vooral in voor de bewaking van diplomatieke gebouwen.

Het verhaal van Sarah bracht in het Verenigd Koninkrijk,en ook bij ons, veel emoties teweeg. Sinds het verhaal aan het licht is gekomen, getuigen heel wat vrouwen op sociale media over hoe zij bang zijn om ’s avonds alleen naar huis te wandelen en over hoe zij zich in veel situaties onveilig voelen.

Eerder deze week kwam er ook al kritiek op de politie toen die vrouwen opriep om ’s avonds niet alleen naar buiten te gaan. “Het is niet normaal dat vrouwen hun gedrag moeten aanpassen voor hun veiligheid: vrouwen zijn het probleem niet”, klonk het onder meer op sociale media.

