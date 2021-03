VAF-voorzitter niet mals voor Vlaams Belang na voordracht Jef Elbers: “Dit is spuwen in gezicht van holebi’s”

Kenneth Taylor, de voorzitter van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), noemt de Vlaams Belang-voordracht van Jef Elbers als lid van het raad van bestuur “spuwen in het gezicht van holebi’s en de audiovisuele sector”. De oud-scenarist kwam in het oog van de storm terecht omwille van een aantal omstreden standpunten en uitspraken. Vlaams Belang distantieerde zich al van die uitspraken, maar dat is volgens de VAF-voorzitter niet voldoende.

De Standaard bracht een aantal uitspraken van Elbers onder de aandacht. Een gaypride vindt hij “echt vies”. En ook: “Voor mij mag iedereen zijn seksualiteit beleven zoals hij wil, daar heb ik geen probleem mee. Maar men moet dat niet voorstellen als de normale seksualiteit.”

Vlaams Belang distantieerde zich al van die uitspraken, maar wil geen andere kandidaat voordragen. “De heer Elbers werd voorgedragen wegens zijn professionele expertise als scenarioschrijver en niet voor zijn misplaatste uitspraken over holebi’s”, aldus Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

LEES OOK. De worsteling van Vlaams Belang: partij wil meer tolerant profiel, maar moet opnieuw homofobe uitspraken rechtzetten

Kenneth Taylor, voorzitter van het VAF en zelf Open VLD-politicus, noemt de beslissing van Vlaams Belang “spuwen in het gezicht van holebi’s en de volledige audiovisuele sector”. “Het staat niet ter discussie dat Vlaams Belang een mandaat kan krijgen, maar wie ze voordragen is een ander verhaal”, klinkt het. “Het is een blaam voor de hele sector. Als Vlaams Belang wil bewijzen dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen, moeten ze de heer Elbers overtuigen om zich terug te trekken als kandidaat.”

Algemene vergadering zal optreden

Als Vlaams Belang haar verantwoordelijkheid niet neemt, zal de algemene vergadering van het VAF, die woensdag plaatsvindt, dat doen, klinkt het verder. “Vlaams Belang distantieert zich van de uitspraken van Elbers, maar die persoon zit daar wel namens de partij. Men kan zeggen dat ze voor zijn expertise gaan, die heeft hij inderdaad, maar men moet ook kijken naar de menselijke kant. Als zij hun verantwoordelijkheid niet nemen, zal de algemene vergadering dat doen”, besluit Taylor.