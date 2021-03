Uitverkoop in Brusselse foodmarket mondt uit in feest

Brussel - Verschillende mensen hebben zaterdagavond de politie gebeld om te melden dat er een feest aan de gang was in foodmarket Wolf in Brussel. Daar vond dit weekend een pop-up event plaats. Dat is zondag vernomen bij de politie Brussel Hoofdstad Elsene. Agenten kwamen rond 20.45 uur ter plaatse, maar toen was niemand te zien en was de zaak gesloten.

In de foodmarket, gelegen in de Wolvengracht in Brussel, vond dit weekend het evenement “Brols @ Wolf” plaats, een pop-up winkel waar mensen onder meer afhaalmaaltijden konden afhalen en kleding konden kopen. Het evenement zou zich over twee dagen uitstrekken, telkens tussen 13 en 19 uur.

Uit video’s die zaterdag circuleerden op sociale media bleek dat de zaak volledig vol zat. Mensen dansten schouder aan schouder, sommigen op tafels. Er werd ook gegeten en gedronken en bijna niemand droeg een mondmasker.

In overleg met de stad Brussel hebben de organisatoren bekendgemaakt het evenement zondag niet meer te laten plaatsvinden. “De autoriteiten hadden al gemeld dat het onmogelijk was om een dergelijk evenement te houden, omdat er geen respect was voor de coronamaatregelen”, aldus Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politiezone.