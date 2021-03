Tiental personen gearresteerd na rellen in Luik, 36 agenten raakten gewond

Na de rellen in Luik van zaterdag is een tiental personen gearresteerd. Dat meldt de Luikse politie zondag op een persconferentie. In totaal raakten ook 36 politieagenten gewond.

Negen politieagenten moesten in het ziekenhuis worden opgenomen, één van hen bevindt zich nog steeds in observatie. Een agent liep ook een gebroken sleutelbeen op tijdens de rellen. Onder de gewonden bevindt zich ook een agent die het doelwit was van relschoppers terwijl hij op zijn motorfiets zat. Hij kreeg enkele rake klappen, maar raakte niet ernstig verwond, aldus korpschef Christian Beaupère, die de rellen omschreef als een “golf van woede en geweld”.

Op de Place Saint-Lambert in Luik was er zaterdagmiddag een Black Lives Matter-betoging met enkele tientallen aanwezigen. De betoging was een reactie op de gespierde arrestatie van een vrouw maandagvoormiddag op de Place Saint-Lambert.

In totaal waren er tussen de 200 en de 300 relschoppers betrokken. Zij plunderden onder meer winkels en bekogelden het politiekantoor en het stadhuis met stenen. De politie moest onder meer het waterkanon en traangas inzetten.

