Ierland zet vaccinaties met AstraZeneca (tijdelijk) stop, in ons land blijft het vaccin aangeraden

Ierland gaat tijdelijk het AstraZeneca-vaccin niet meer gebruiken nadat er verschillende melding zijn van bloedklonters. Nochtans is er volgens onze Taskforce Vaccinatie, het Europees Geneesmiddelenagentschap en de Wereldgezondheidsorganisatie geen enkele reden om de vaccinaties met AstraZeneca stop te zetten.

Na Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk, IJsland, Italië en Bulgarije heeft ook Ierland besloten om tijdelijk te stoppen met het gebruiken van het vaccin van Oxford/AstraZeneca. “Naar aanleiding van de nieuwe informatie die we ontvangen hebben Van het Noorse Geneesmiddelenbureau zaterdag en na een bespreking met de Health Products Regulatory Authority heeft de National Immunization Advisory Committee aanbevolen om de toediening van COVID-19-vaccin AstraZeneca tijdelijk uit te stellen vanaf vandaag”, zei dr. Ronan Glynn, Chief Medical Officer van Ierland.

“Geen aanwijzingen dat het daaraan te wijten is”

Nochtans blijft het gebruik van het vaccin aangeraden door de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europees Geneesmiddelenbureau. Ook in ons land werden twee gevallen van trombose na vaccinatie met AstraZeneca gemeld, maar volgens de experts zijn er geen aanwijzingen dat het te wijten is aan een inenting met het vaccin. Van de vaccinaties met AstraZeneca uitstellen, is dus in ons land geen sprake.

“Het aantal gevallen van trombose bij gevaccineerde personen is niet groter dan wat bij de algemene, niet-gevaccineerde bevolking wordt waargenomen. De positie van de taskforce vaccinatie, net zoals die van het Europese Geneesmiddelenagentschap, is dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin tegen Covid-19 groter blijven dan de risico’s”, zei epidemioloog Pierre Van Damme, lid van de Taskforce Vaccinatie, eerder al. In De Zevende Dag benadrukte hij vandaag/zondag nog eens dat er niet per se een link is. “Ik maak me geen zorgen. We weten dat de bloedklonter voorkomen bij de algemene bevolking, ook zonder vaccin. We gaan dat nu onderzoeken maar het ligt dus niet boven wat we zouden kunnen verwachten”, klonk het.

De taskforce benadrukt wel dat het EMA verder werkt met alle lidstaten en in detail blijft nagaan hoe veilig de vaccins zijn. De aanbevelingen veranderen daarom dus ook niet, ook niet voor zwangere vrouwen. De taskforce vaccinatie doet verder nog een oproep om bijwerkingen na vaccinatie te melden via de website van het FAGG.

Ook AstraZeneca reageerde al op het nieuws dat verschillende landen stoppen met de inentingen. “Uit een analyse van meer dan tien miljoen gegevens is er geen enkel bewijs naar voren gekomen van een verhoogd risico op longembolie of diepveneuze trombose”, zei een woordvoerder van AstraZeneca zelf donderdagavond gezegd. “Het aantal dergelijke voorvallen ligt zelfs lager bij gevaccineerde mensen dan je zou verwachten op basis van het aantal gevallen in de algemene bevolking”, voegde de woordvoerder van het Brits-Zweedse bedrijf nog toe.

De problemen die in Denemarken gesignaleerd werden, waarna verschillende landen besloten de vaccinaties met AstraZeneca aan banden te leggen, zouden te linken zijn aan één bepaald lot. Eerder deze week werd al bevestigd dat er van dit lot geen dosissen aan ons land geleverd werden.

Belangrijke speler in vaccinatiecampagne

Het vacin van AstrzaZeneca is een klassiek vaccin, een zogeheten vectorvaccin. Daar wordt een onschuldig verkoudheidsvirus van chimpansees gebruikt, een techniek die al decennialang gehanteerd wordt. Dat biedt meer zekerheid over toekomstige bijwerkingen, en ook over de duur dat het vaccin bescherming zal bieden. Het vaccin kan ook tot zes maanden bewaard worden bij temperaturen van 2 tot 8 graden. Hierdoor blijft het vaccin extreem belangrijk binnen de vaccinatiestrategie aangezien er voor het Pfizer-vaccin wel specifieke koeling aan te pas komt. Door die hogere bewaartemperaturen wordt de logistieke ketting voor de massavaccinatie vergemakkelijkt.

Het AstraZeneca werd onderzocht met meer dan 20.000 mensen door de helft van de deelnemers het vaccin toe te dienen. De andere helft kreeg een placebo toegediend. Uit dat onderzoek blijkt niet dat er een verband is tussen het vaccin en het ontstaan van bloedproppen.